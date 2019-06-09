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После утечки ядохимикатов в Белой Церкви отключат воду

После утечки ядохимикатов в Белой Церкви отключат воду

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. В городе Белая Церковь, что в Киевской области, после утечки тонны инсектицида в реку Рось в воскресенье отключат водоснабжение. Об этом в Facebook сообщает Белоцерковская районная государственная администрация, передает УНН.

“Обращаемся ко всем жителям  с сообщением о запрете вылова рыбы, купания и выпаса скота в акватории реки Рось. Также, 9 июня в 23-00 будет отключено водоснабжение”, - сообщили в РГА.

Отмечается, что водоснабжение возобновится после проведения исследований воды.

Напомним, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.

В полиции Киевской области сообщили, что из-за утечки инсектицида в Рось правоохранители предупреждают жителей населенных пунктов, где протекает река или ее протоки, не ловить в водоеме рыбу, не купаться и не выпасать скот по крайней мере сутки.

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