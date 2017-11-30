После взрыва в суде Никополя госпитализировали уже 10 человек

"Произошел взрыв, взорвалась граната. Один человек погиб, в больницу доставили уже 10 человек. Погиб отец одного из потерпевших. В каком состоянии пострадавшие, пока не известно, кто из них госпитализирован - также пока нет подробностей еще никаких. Сейчас на месте взрыва работают взрывотехники", - сообщила А.Старчевская.

Как сообщал УНН, в суде Никополя во время слушания дела об убийстве отец пострадавшего подорвал две гранаты. В полиции отметили, что в результате взрыва мужчина погиб и еще семеро получили травмы.

По данному факту вносятся сведения в ЕРДР по ч.2 ст.115 УК Украины.