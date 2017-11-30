Після вибуху в суді Нікополя госпіталізували вже 10 осіб

"Стався вибух, вибухнула граната. Один чоловік загинув, в лікарню доставили уже 10 осіб. Загинув батько одного з потерпілих. У якому стані потерпілі, поки не відомо, хто з них госпіталізований - також поки немає подробиць ще ніяких. Зараз на місці вибуху працюють вибухотехніки", - повідомила Г.Старчевська.

Як повідомляв УНН, у суді Нікополя під час слухання справи про вбивство батько потерпілого підірвав дві гранати. У поліції зазначили, що внаслідок вибуху чоловік загинув та ще семеро отримали травми.

За цим фактом вносяться відомості до ЄРДР за ч.2 ст.115 КК України.