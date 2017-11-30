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Після вибуху в суді Нікополя госпіталізували вже 10 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Після вибуху гранат у суді Нікополя вже госпіталізували десятьох осіб, один чоловік загинув. Про це УНН повідомила речниця Головного управління Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

"Стався вибух, вибухнула граната. Один чоловік загинув, в лікарню доставили уже 10 осіб. Загинув батько одного з потерпілих. У якому стані потерпілі, поки не відомо, хто з них госпіталізований - також поки немає подробиць ще ніяких. Зараз на місці вибуху працюють вибухотехніки", - повідомила Г.Старчевська.

Як повідомляв УНН, у суді Нікополя під час слухання справи про вбивство батько потерпілого підірвав дві гранати. У поліції зазначили, що внаслідок вибуху чоловік загинув та ще семеро отримали травми.

За цим фактом вносяться відомості до ЄРДР за ч.2 ст.115 КК України.

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