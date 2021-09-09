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После обстрела со стороны боевиков шестеро украинских военных получили акубаротравму

После обстрела со стороны боевиков шестеро украинских военных получили акубаротравму

Киев  •  УНН

 • 289273 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. После обстрела со стороны боевиков шестеро украинских военных были обследованы врачами военно-медицинского госпиталя и установлен предварительный диагноз — акубаротравма. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата

“После обстрела шесть защитников были обследованы врачами военно-медицинского госпиталя и установлен предварительный диагноз — акубаротравма”, — сообщили в штабе.

Детали

“Вечером, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации приступили к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка. В ответ украинские защитники открывали огонь из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения”, — отметили в пресс-центре ООС.

“Для детального обследования и установления окончательного диагноза военнослужащие, получившие травмы — направлены в ВМКЦ Северного региона г. Харьков. Состояние здоровья защитников — удовлетворительное”, — добавили в штабе ООС.

Справка

Акубаротравма — это повреждение внутреннего уха, полученное от избыточного давления и мощной звуковой волны. Приводит к нарушению слуха. Добавим, по данным Министерства обороны Украины, “повреждение уха вследствие контузии, акубаротравмы относятся к коду 1130 (боевые поражения)”.

Ранее

Из-за вражеского обстрела, который произошел в зоне проведения операции Объединенных сил, сегодня утром, тяжело ранен украинский военнослужащий.

Также в районе железнодорожной станции Скотувата в Донецкой области 9 сентября утром прекратили движение поезда. Станция расположена в поселке Верхнеторецкое Донецкой области.

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