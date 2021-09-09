Через обстріли на Донеччині обмежили рух потягів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Через обстріли на Донеччині обмежили рух приміських потягів у напрямку Костянтинівка — Донецьк. Про це повідомив прес-центр Укрзалізниці, інформує УНН.
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“Сьогодні, 9 вересня, близько 8:00, в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття.
До стабілізації ситуації рух приміських поїздів № 6011/6072 Лиман — Скотувата — Лозова та № 6003/6004 Ізюм — Скотувата — Святогірськ обмежено до станції Фенольна. Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації”, — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 8 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, двох українських військових було поранено.