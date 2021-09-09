Після обстрілу зі сторони бойовиків шестеро українських військових отримали акубаротравму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Після обстрілу зі сторони бойовиків шестеро українських військових було обстежено лікарями військово-медичного госпіталю та встановлено попередній діагноз — акубаротравма. Про це пише УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
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“Після обстрілу шестеро захисників було обстежено лікарями військово-медичного госпіталю та встановлено попередній діагноз — акубаротравма”, — повідомили у штабі.
Деталі
“Увечері, 8 вересня, збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у районі населеного пункту Кряківка. У відповідь українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння”, — зазначили у прес-центрі ООС.
“Для детального обстеження та встановлення кінцевого діагнозу військовослужбовців, які отримали травми — направлено до ВМКЦ Північного регіону м. Харків. Стан здоров’я захисників — задовільний”, — додали в штабі ООС.
Довідка
Акубаротравма — це пошкодження внутрішнього вуха, отримане від надлишкового тиску і потужної звукової хвилі. Призводить до порушення слуху. Додамо, за даними Міністерства оборони України, “ушкодження вуха внаслідок контузії, акубаротравма відносяться до коду 1130 (бойові ураження)”.
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