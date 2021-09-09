Загострення на Донбасі: через ворожий обстріл тяжко поранено українського бійця
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Через ворожий обстріл, який стався у зоні проведення операції Об'єднаних сил сьогодні вранці, тяжко поранено українського військовослужбовця. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресцентру ООС.
Цитата:
"Сьогодні, 9 вересня, збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників... У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення", - повідомили у штабі.
Деталі
За даними пресцентру ООС, після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу.
"Стан його здоров’я - тяжкий", - вказали у штабі.
У штабі додали, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Що було раніше
Через обстріли у районі залізничної станції Скотувата на Донеччині 9 вересня вранці припинили рух поїзди. Станція розташована у селищі Верхньоторецьке Донецької області.