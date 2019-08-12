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После массового убийства в мечети жители Новой Зеландии сдали более 10 тысяч единиц оружия

После массового убийства в мечети жители Новой Зеландии сдали более 10 тысяч единиц оружия

Киев  •  УНН

 • 8851 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Более 10 тысяч единиц огнестрельного оружия сдали жители Новой Зеландии в ходе правительственной программы по выкупу оружия, попавшего под запрет после терактов 15 марта в Крайстчерче. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN, информирует УНН.

По ее данным, за первый месяц реализации программы новозеландская полиция провела более 90 публичных мероприятий по сбору полуавтоматического оружия, штурмовых винтовок и боеприпасов к ним. За это время более 7 тысяч владельцев сдали 10, 2 тысяч единиц оружия, получив компенсацию, размер которой зависел от вида и состояния оружия. Также сообщается, что еще более 1,2 тысяч человек передали полиции оружие, приобретенное незаконно. Согласно условиям программы, в этом случае компенсация его стоимости не выплачивается владельцу, однако он освобождается от ответственности за незаконное хранение запрещенного оружия.

После теракта в мечетях Крайстчерча, с 12 апреля текущего года, в Новой Зеландии было запрещено владение полуавтоматическим оружием, штурмовыми винтовками, а также деталями и боеприпасами к ним. За нарушение данного запрета предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. Правительственная кампания по выкупу попавшего под запрет оружия стартовала 12 июля и продлится до 20 декабря текущего года. На ее реализацию власти намерены потратить порядка 200 млн новозеландских долларов (129,9 млн долларов США).

15 марта на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч произошли нападения, в результате которых погиб 51 человек, еще 50 были ранены. Нападавшему — 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту — были предъявлены обвинения в убийствах, покушениях на убийства и совершении теракта, однако он заявил в суде, что невиновен в этих преступлениях. Следующие слушания по этому делу назначены на 4 мая 2020 года.

Напоминаем, власти Новой Зеландии потратит более 130 млн долларов на выкуп оружия у населения.

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