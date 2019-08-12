Після масового вбивства у мечеті мешканці Нової Зеландії здали понад 10 тисяч одиниць зброї

За її даними, за перший місяць реалізації програми новозеландська поліція провела понад 90 публічних заходів зі збору напівавтоматичної зброї, штурмових гвинтівок і боєприпасів до них. За цей час понад 7 тисяч власників здали 10, 2 тисяч одиниць зброї, отримавши компенсацію, розмір якої залежав від виду і стану зброї. Також повідомляється, що ще понад 1,2 тисяч осіб передали поліції зброю, придбану незаконно. Згідно з умовами програми, в цьому випадку компенсація її вартості не виплачується власнику, однак він звільняється від відповідальності за незаконне зберігання забороненої зброї.

Після теракту в мечетях Крайстчьорча, з 12 квітня поточного року, в Новій Зеландії було заборонено володіння напівавтоматичною зброєю, штурмовими гвинтівками, а також деталями та боєприпасами до них. За порушення даної заборони передбачено покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до п’яти років. Урядова кампанія з викупу зброї, яка потрапив під заборону, стартувала 12 липня і триватиме до 20 грудня поточного року. На її реалізацію влада має намір витратити близько 200 млн новозеландських доларів (129,9 млн доларів США).

15 березня на дві мечеті в новозеландському місті Крайстчьорч сталися напади, в результаті яких загинула 51 людина, ще 50 були поранені. Нападнику — 28-річному австралійцю Брентону Тарранту — були пред’явлені звинувачення у вбивствах, замахах на вбивства і здійсненні теракту, проте він заявив в суді, що не винен в цих злочинах. Наступні слухання у цій справі призначено на 4 травня 2020 року.

Нагадуємо, влада Нової Зеландії витратить понад 130 млн доларів на викуп зброї у населення.