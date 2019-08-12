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Після масового вбивства у мечеті мешканці Нової Зеландії здали понад 10 тисяч одиниць зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Більше 10 тисяч одиниць вогнепальної зброї здали жителі Нової Зеландії в ході урядової програми з викупу зброї, яка потрапила під заборону після терактів 15 березня в Крайстчьорчі. Про це повідомила в понеділок телекомпанія CNN, інформує УНН.

За її даними, за перший місяць реалізації програми новозеландська поліція провела понад 90 публічних заходів зі збору напівавтоматичної зброї, штурмових гвинтівок і боєприпасів до них. За цей час понад 7 тисяч власників здали 10, 2 тисяч одиниць зброї, отримавши компенсацію, розмір якої залежав від виду і стану зброї. Також повідомляється, що ще понад 1,2 тисяч осіб передали поліції зброю, придбану незаконно. Згідно з умовами програми, в цьому випадку компенсація її вартості не виплачується власнику, однак він звільняється від відповідальності за незаконне зберігання забороненої зброї.

Після теракту в мечетях Крайстчьорча, з 12 квітня поточного року, в Новій Зеландії було заборонено володіння напівавтоматичною зброєю, штурмовими гвинтівками, а також деталями та боєприпасами до них. За порушення даної заборони передбачено покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до п’яти років. Урядова кампанія з викупу зброї, яка потрапив під заборону, стартувала 12 липня і триватиме до 20 грудня поточного року. На її реалізацію влада має намір витратити близько 200 млн новозеландських доларів (129,9 млн доларів США).

15 березня на дві мечеті в новозеландському місті Крайстчьорч сталися напади, в результаті яких загинула 51 людина, ще 50 були поранені. Нападнику — 28-річному австралійцю Брентону Тарранту — були пред’явлені звинувачення у вбивствах, замахах на вбивства і здійсненні теракту, проте він заявив в суді, що не винен в цих злочинах. Наступні слухання у цій справі призначено на 4 травня 2020 року.

Нагадуємо, влада Нової Зеландії витратить понад 130 млн доларів на викуп зброї у населення.

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