После звонка из Госдепа Зеленский окончательно разочаровался в Кубракове - блогер
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. После звонка из Госдепартамента США президент Украины Владимир Зеленский окончательно разочаровался в министре инфраструктуры Александре Кубракове. Об этом заявил политолог, блогер Александр Лазарев на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
“Зеленский окончательно разочаровался в Кубракове. История не новая и разочарование накапливалось постепенно. Постоянные коррупционные скандалы, а также аппаратные интриги с участием министра все больше подогревали градус недовольства президента”, - написал он.
Эксперт утверждает, что главу государства можно понять, ведь любые скандалы с ТОП-чиновниками автоматически бросают тень на него лично.
“Но к этому добавилось ещё и категоричное требование Госдепа - исключить Кубракова из делегации в США через его токсичность. А подобные реакции, как мы понимаем, не могли не повлиять на решение президента. Как мне стало известно из моих источников, сразу после звонка из Вашингтона Зеленский вызвал Кубракова на ковер и провел с ним очень серьезный и довольно неприятный разговор. Который, очевидно, будет иметь далеко идущие последствия для министра инфраструктуры... Следите за новостями, вскоре мы о них узнаем”, - резюмировал политолог.