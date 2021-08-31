Після дзвінка з Держдепу Зеленський остаточно розчарувався у Кубракові - блогер

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"Зеленський остаточно розчарувався у Кубракові. Історія не нова і розчарування накопичувалося поступово. Постійні корупційні скандали, а також апаратні інтриги за участю міністра все більше підігрівали градус невдоволення президента", - написав він.

Експерт стверджує, що главу держави можна зрозуміти, адже будь-які скандали із ТОП-чиновниками автоматично кидають тінь на нього особисто.

"Але до цього додалася ще й категорична вимога Держдепу - виключити Кубракова із делегації до США через його токсичність. А подібні реакції, як ми розуміємо, не могли не вплинути на рішення президента. Як мені стало відомо з моїх джерел, відразу після дзвінка з Вашингтона Зеленський викликав Кубракова на килим і провів з ним дуже серйозну і досить неприємну розмову. Яка, очевидно, матиме далекосяжні наслідки для міністра інфраструктури... Слідкуйте за новинами, незабаром ми про них дізнаємося", - резюмував політолог.