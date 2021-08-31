Після дзвінка з Держдепу Зеленський остаточно розчарувався у Кубракові - блогер
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Після дзвінка з Держдепартаменту США президент України Володимир Зеленський остаточно розчарувався у міністрові інфраструктури Олександрові Кубракові. Про це заявив політолог, блогер Олександр Лазарєв на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Зеленський остаточно розчарувався у Кубракові. Історія не нова і розчарування накопичувалося поступово. Постійні корупційні скандали, а також апаратні інтриги за участю міністра все більше підігрівали градус невдоволення президента", - написав він.
Експерт стверджує, що главу держави можна зрозуміти, адже будь-які скандали із ТОП-чиновниками автоматично кидають тінь на нього особисто.
"Але до цього додалася ще й категорична вимога Держдепу - виключити Кубракова із делегації до США через його токсичність. А подібні реакції, як ми розуміємо, не могли не вплинути на рішення президента. Як мені стало відомо з моїх джерел, відразу після дзвінка з Вашингтона Зеленський викликав Кубракова на килим і провів з ним дуже серйозну і досить неприємну розмову. Яка, очевидно, матиме далекосяжні наслідки для міністра інфраструктури... Слідкуйте за новинами, незабаром ми про них дізнаємося", - резюмував політолог.