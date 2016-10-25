После двенадцати туров Лиги Пари-Матч "Шахтер" занял лидирующую позицию

Полтавская "Ворскла" в этом туре сумела прервать свою неудачную серию и победить в Одессе, однако на позиции подопечных Василия Сачко эта победа пока не повлияла. Всего в 12-м туре состоялись такие поединки:



"Карпаты" - "Сталь" 0: 1;



"Волынь" - "Днепр" 3: 0;



"Александрия" - "Динамо" 1: 1;



"Олимпик" - "Заря" 0: 2;



"Зирка" - "Шахтер" 0: 3;



"Черноморец" - "Ворскла" 1: 2.





Поэтому после двенадцати туров в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу "Александрия" (Александрия) пока заняла четвертое место, "Ворскла" (Полтава) - седьмое, "Зирка" (Кропивницкий) - восьмое, "Сталь" (Каменское) - девятое и "Днепр" (Днепр) - десятое. Лидирует же пока "Шахтер" (Донецк).