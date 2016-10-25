После двенадцати туров Лиги Пари-Матч "Шахтер" занял лидирующую позицию
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 25 октября. УНН. Состоялись матчи 12-го тура "Лиги Пари-Матч", который официально дал начало второму кругу соревнований, информирует УНН-Центр.
Полтавская "Ворскла" в этом туре сумела прервать свою неудачную серию и победить в Одессе, однако на позиции подопечных Василия Сачко эта победа пока не повлияла. Всего в 12-м туре состоялись такие поединки:
-
- "Карпаты" - "Сталь" 0: 1;
-
- "Волынь" - "Днепр" 3: 0;
-
- "Александрия" - "Динамо" 1: 1;
-
- "Олимпик" - "Заря" 0: 2;
-
- "Зирка" - "Шахтер" 0: 3;
-
- "Черноморец" - "Ворскла" 1: 2.
-
Поэтому после двенадцати туров в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу "Александрия" (Александрия) пока заняла четвертое место, "Ворскла" (Полтава) - седьмое, "Зирка" (Кропивницкий) - восьмое, "Сталь" (Каменское) - девятое и "Днепр" (Днепр) - десятое. Лидирует же пока "Шахтер" (Донецк).