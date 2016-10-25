Після дванадцяти турів Ліги Парі-Матч "Шахтар" зайняв лідируючу позицію
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Відбулися матчі 12-го туру “Ліги Парі-Матч”, який офіційно дав початок другому колу змагань, інформує УНН-Центр.
Полтавська “Ворскла” у цьому турі зуміла перервати свою невдалу серію і перемогти в Одесі, проте на позиції підопічних Василя Сачка ця перемога поки що не вплинула. Загалом у 12-му турі відбулися такі поєдинки:
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- “Карпати” — “Сталь” 0:1;
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- “Волинь” — “Дніпро” 3:0;
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- “Олександрія” — “Динамо” 1:1;
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- “Олімпік” — “Зоря” 0:2;
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- “Зірка” — “Шахтар” 0:3;
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- “Чорноморець” — “Ворскла” 1:2.
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Тож після дванадцяти турів у турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату України з футболу “Олександрія” (Олександрія) наразі зайняла четверте місце, “Ворскла” (Полтав) — сьоме, “Зірка” (Кропивицький) — восьме, “Сталь” (Кам’янське) — дев’яте та “Дніпро” (Дніпро) — десяте. Лідирує ж наразі “Шахтар” (Донецьк).