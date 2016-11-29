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После атаки хакеров в Германии предложили усилить информбезопасность

Киев • УНН

 • 8411 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. После массированной хакерской атаки на немецкий телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom председатель Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шьонбом призвал к жестким стандартам безопасности, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

После атаки хакеров в Германии предложили усилить информбезопасность

"Чем сильнее мир опутывается интернетом и чем проще становится выход в Сеть с помощью таких массовых продуктов как роутер, тем уязвимее становится наша сетевая инфраструктура", - заявил шеф BSI Арне Шьонбом.

Атака на Telekom к счастью, не вызвала серьезных последствий. Хакерам не удалось установить вредоносное программное обеспечение, указал А.Шьонбом. Он заявил о необходимости обязать главных производителей роутеров, в частности Arcadian и Huawei, повысить стандарты безопасности и ввести немецкий сертификат качества на эти приборы. Глава BSI подчеркнул, что подобные шаги имеют смысл, если они будут осуществлены в европейском масштабе.

В воскресенье с массовыми техническими неполадками в работе роутеров столкнулись, по меньшей мере 900 тыс. из 2 млн клиентов Deutsche Telekom. Технические неполадки стали следствием атаки на некоторые порты удаленного администрирования в роутераз, проведенной в мировом масштабе.

Пресс-секретарь концерна Георг фон Вагнер заявил в понедельник, что последствия хакерской атаки в целом устранены. Он подчеркнул, что пока нет данных о том, кто стоит за атакой.

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