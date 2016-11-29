Після атаки хакерів у Німеччині запропонували посилити інформбезпеку

"Чим сильніше світ обплутується інтернетом і чим простіше стає вихід в Мережу за допомогою таких масових продуктів як роутер, тим вразливіші стає наша мережева інфраструктура", - заявив шеф BSI Арне Шьонбом.

Атака на Telekom на щастя, не викликала серйозних наслідків. Хакерам не вдалося інсталювати шкідливе програмне забезпечення, вказав А.Шьонбом. Він заявив про необхідність зобов'язати головних виробників роутерів, зокрема Arcadian і Huawei, підвищити стандарти безпеки і ввести німецький сертифікат якості на ці прилади. Очільник BSI підкреслив, що подібні кроки мають сенс, якщо вони будуть здійснені в європейському масштабі.

У неділю з масовими технічними неполадками в роботі роутерів зіткнулися, щонайменше 900 тисяч з 20 мільйонів клієнтів Deutsche Telekom. Технічні неполадки стали наслідком атаки на деякі порти віддаленого адміністрування у роутерів, проведеної в світовому масштабі.

Прес-секретар концерну Георг фон Вагнер заявив в понеділок, що наслідки хакерської атаки в цілому усунені. Він підкреслив, що поки немає даних про те, хто стоїть за атакою.