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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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11 марта, 18:08 • 130239 просмотра

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После акций протеста из Беларуси депортируют двух украинцев, один арестован

После акций протеста из Беларуси депортируют двух украинцев, один арестован

Киев • УНН

 • 9905 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Минске во время протестов задержали трех украинцев, двум из них суд постановил депортиртацию в Украину, еще одного арестовали на 15 суток. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает УНН со ссылкой на BBC.

Одного украинца в Беларуси привлекли к административной ответственности, его действия квалифицировали как "мелкое хулиганство". Двух украинцев депортируют из страны.

Пока задержанные находятся в центре изоляции правонарушителей в Минске.

Напомним, по данным общественной организации "Центр гражданских свобод", только в Минске 25 марта в субботу были задержаны около 1000 человек.

Как сообщал УНН, посольство Украины в Беларуси выясняет причины задержания украинском в Минске.

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