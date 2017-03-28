После акций протеста из Беларуси депортируют двух украинцев, один арестован
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Минске во время протестов задержали трех украинцев, двум из них суд постановил депортиртацию в Украину, еще одного арестовали на 15 суток. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает УНН со ссылкой на BBC.
Одного украинца в Беларуси привлекли к административной ответственности, его действия квалифицировали как "мелкое хулиганство". Двух украинцев депортируют из страны.
Пока задержанные находятся в центре изоляции правонарушителей в Минске.
Напомним, по данным общественной организации "Центр гражданских свобод", только в Минске 25 марта в субботу были задержаны около 1000 человек.
Как сообщал УНН, посольство Украины в Беларуси выясняет причины задержания украинском в Минске.