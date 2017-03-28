После акций протеста из Беларуси депортируют двух украинцев, один арестован

Одного украинца в Беларуси привлекли к административной ответственности, его действия квалифицировали как "мелкое хулиганство". Двух украинцев депортируют из страны.

Пока задержанные находятся в центре изоляции правонарушителей в Минске.

Напомним, по данным общественной организации "Центр гражданских свобод", только в Минске 25 марта в субботу были задержаны около 1000 человек.

Как сообщал УНН, посольство Украины в Беларуси выясняет причины задержания украинском в Минске.