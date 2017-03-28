Після акцій протесту з Білорусі депортують двох українців, один арештований
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Мінську під час протестів затримали трьох українців, двох з них суд постановив депортувати в Україну, ще одного заарештували на 15 діб. Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, передає УНН з посиланням на BBC.
Одного українця в Білорусі притягнули до адміністративної відповідальності, його дії кваліфікували як "дрібне хуліганство". Двох українців депортують із країни.
Поки затримані перебувають у центрі ізоляції правопорушників у Мінську.
Нагадаємо, за даними громадської організації "Центр громадянських свобод", лише в Мінську 25 березня у суботу було затримано близько 1000 осіб.
Як повідомляв УНН, посольство України у Білорусі з'ясовує причини затримання українця в Мінську.