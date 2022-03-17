Пенопласт в упаковках из-под маргарина: какую "гуманитарку" получили на Черниговщине

Детали

Откуда поступила помощь, он не рассказал. По убеждению Вячеслава Чауса, это не похоже на ошибку, когда в коробку положили несколько муляжей с витрины.

"Ибо их не 2-3 упаковки, таких несколько коробок нашли. Такую "гуманитарную помощь" могут использовать для сокрытия "жучков", чтобы отслеживать куда везут помощь", - рассказал Чаус.

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Также на своей странице Чаус обнародовал видео "распаковки" так называемой гуманитарной помощи.

"Кто такое делает - мы вам потом этот пенопласт скормим", - раздается на видео обращение к тем, кто отправил на Черниговщину соответствующую партию "гуманитарки".