Пінопласт в упаковках з-під маргарину: яку "гуманітарку" отримали на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Пінопласт в пакуваннях з-під маргарину, - серед гуманітарної допомоги, що надійшла до Чернігова знайшли кілька коробок із муляжами. Про це Суспільному повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає УНН.
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Звідки надійшла допомога, він не розповів. На переконання В’ячеслава Чауса, це не схоже на помилку, коли у коробку поклали кілька муляжів з вітрини.
"Бо їх не 2-3 упаковки, таких кілька коробок знайшли. Таку "гуманітарну допомогу" можуть використовувати для приховування "жучків", щоб відстежувати куди везуть допомогу", - розповів Чаус.
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Також на своїй сторінці Чаус оприлюднив відео "розпаковки" так званої гуманітарної допомоги.
"Хто таке робить - ми вам потім цей пінопласт згодуємо", - лунає на відео звернення до тих, хто відправив на Чернігівщину відповідну партію "гуманітарки".