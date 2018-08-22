Льготники и "Киевэнерго" за неделю уменьшили долги за газ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. За неделю льготники и “Киевэнерго” незначительно уменьшили долги за газ перед “Нафтогазом”, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
“Задолженность контрагентов, получающих газ от „Нафтогаза“ на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 50,5 млрд грн (уменьшение на 414 млн грн, или на 0,8% за неделю)”, — рассказали в “Нафтогазе”.
При этом, задолженность “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 15 млн грн (0,4%). Суммарная задолженность “Киевэнерго” составляет около 3,7 млрд грн.
За неделю производители тепла уменьшили долг на 115 млн грн (0,4%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 51 млн грн (1,5%), региональные газосбытовые предприятия — на 248 млн грн (1,2%).
Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.
В целом, по состоянию на 21 августа суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед “Нафтогазом” составляет около 29,2 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 166 млн грн (0,6%).
Напомним, “Киевтеплоэнерго” не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения в связи с закупкой газа у частного поставщика, вместе с тем тарифы для юридических лиц могут вырасти.