Пільговики та "Київенерго" за тиждень зменшили борги за газ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. За тиждень пільговики та “Київенерго” незначно зменшили борги за газ перед “Нафтогазом”, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.
“Заборгованість контрагентів, які отримують газ від „Нафтогазу“ на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 50,5 млрд грн (зменшення на 414 млн грн, або на 0,8% за тиждень)”, — розповіли у “Нафтогазі”.
При цьому, заборгованість “Київенерго” за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 15 млн грн (0,4%). Сумарна заборгованість “Київенерго” складає близько 3,7 млрд грн.
За тиждень виробники тепла зменшили борг на 115 млн грн (0,4%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) — на 51 млн грн (1,5%), регіональні газозбутові підприємства — на 248 млн грн (1,2%).
Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась та складає 2,8 млрд грн.
Загалом, станом на 21 серпня сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед “Нафтогазом” складає близько 29,2 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 166 млн грн (0,6%).
Нагадаємо, “Київтеплоенерго” не планує підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для населення у зв’язку із закупівлею газу у приватного постачальника, водночас тарифи для юридичних осіб можуть зрости.