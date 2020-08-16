Пике после поражения от "Баварии": мы достигли дна

Пике подверг критике выступление клуба во вчерашней игре и выразил готовность покинуть команду, если это изменит ситуацию к лучшему.

“Мне больно. Всем нам больно сейчас. Нельзя так играть. Это поражение очень, очень трудно принять. Больше ничего добавить. Клуба нужны перемены. И это касается не только игроков. Если мне придется пойти ради изменений в клубе, я приму это. Это был ужасный матч. Гнусные ощущения. Просто позор. Клубу срочно нужны изменения во всем”, — отметил испанец.

Однако по словам Пике, у “Барселоны” не произошло конца успешной эры.

“Конец эры? Я не уверен. Но мы должны признать, что достигли дна. Не только как игроки, но и как клуб. Мы сбились с верного пути. У нас были успешные сезоны, но мы не выигрывали Лигу чемпионов, мы не побеждали в Европе. Сегодня вы все сами видели на поле. Такое недопустимо”, — добавил Пике.

Отметим, что “Барселона” лишь во второй раз пропустила пять или более мячей за матч на европейской арене. В последний раз это произошло в матче 1/4 финала Кубка УЕФА 1975/76 c “Левски”. Тогда каталонцы проиграли ту встречу с результатом 4:5.