Пике после поражения от "Баварии": мы достигли дна
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Защитник “Барселоны” Жерар Пике прокомментировал вылет клуба в четвертьфинале Лиги чемпионов от “Баварии” (2:8), передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Пике подверг критике выступление клуба во вчерашней игре и выразил готовность покинуть команду, если это изменит ситуацию к лучшему.
“Мне больно. Всем нам больно сейчас. Нельзя так играть. Это поражение очень, очень трудно принять. Больше ничего добавить. Клуба нужны перемены. И это касается не только игроков. Если мне придется пойти ради изменений в клубе, я приму это. Это был ужасный матч. Гнусные ощущения. Просто позор. Клубу срочно нужны изменения во всем”, — отметил испанец.
Однако по словам Пике, у “Барселоны” не произошло конца успешной эры.
“Конец эры? Я не уверен. Но мы должны признать, что достигли дна. Не только как игроки, но и как клуб. Мы сбились с верного пути. У нас были успешные сезоны, но мы не выигрывали Лигу чемпионов, мы не побеждали в Европе. Сегодня вы все сами видели на поле. Такое недопустимо”, — добавил Пике.
Отметим, что “Барселона” лишь во второй раз пропустила пять или более мячей за матч на европейской арене. В последний раз это произошло в матче 1/4 финала Кубка УЕФА 1975/76 c “Левски”. Тогда каталонцы проиграли ту встречу с результатом 4:5.