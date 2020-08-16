Піке після поразки від "Баварії": ми досягли дна

Піке піддав критиці виступ клубу у вчорашній грі і виразив готовність покинути команду, якщо це змінить ситуацію на краще.

“Мені боляче. Всім нам боляче зараз. Не можна так грати. Цю поразку дуже, дуже важко прийняти. Більше нічого додати. Клубу потрібні зміни. І це стосується не тільки гравців. Якщо мені доведеться піти заради змін в клубі, я прийму це. Це був жахливий матч. Мерзенні відчуття. Просто ганьба. Клубу терміново потрібні зміни у всьому”, — наголосив іспанець.

Проте за словами Піке, у “Барселони” не відбулося кінця успішної ери.

“Кінець ери? Я не впевнений. Але ми повинні визнати, що досягли дна. Не тільки як гравці, але і як клуб. Ми збилися з вірного шляху. У нас були успішні сезони, але ми не вигравали Лігу чемпіонів, ми не перемагали в Європі. Сьогодні ви всі самі бачили на полі. Таке неприпустимо”, — додав Піке.

Зазначимо, що “Барселона” лише вдруге пропустила п’ять або більше м’ячів за матч на європейській арені. В останній раз це відбулося в матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка УЄФА-1975/76 c “Левскі”. Тоді каталонці програли ту зустріч з результатом 4:5.