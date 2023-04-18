Пик половодья ожидается с 18 по 28 апреля - Укргидрометцентр
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Украине с 18 по 28 апреля ожидается прохождение максимальных уровней половодья. Об этом сообщил начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков на брифинге, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Точно сказать дату прохождения пика невозможно, потому что это процесс гидродинамики, то есть движения воды по руслу. У нас есть по прогностическим данным период с 18 по 28 апреля. Именно в этот период мы ожидаем прохождение максимальных уровней», – сказал Перевозчиков.
Также он отметил, что в Киеве будет все зависеть от работы Киевской ГЭС.
Дополнение
Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук сообщал, что в Киеве пик наводнений прогнозируют примерно 22 апреля.
В девяти областях Украины фиксируют подтопление домов, подворий и полей на фоне весеннего половодья, но, говорят в ГСЧС, ситуация контролируемая.