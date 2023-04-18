Пик половодья ожидается с 18 по 28 апреля - Укргидрометцентр

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«Точно сказать дату прохождения пика невозможно, потому что это процесс гидродинамики, то есть движения воды по руслу. У нас есть по прогностическим данным период с 18 по 28 апреля. Именно в этот период мы ожидаем прохождение максимальных уровней», – сказал Перевозчиков.

Также он отметил, что в Киеве будет все зависеть от работы Киевской ГЭС.

Дополнение

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук сообщал, что в Киеве пик наводнений прогнозируют примерно 22 апреля.

В девяти областях Украины фиксируют подтопление домов, подворий и полей на фоне весеннего половодья, но, говорят в ГСЧС, ситуация контролируемая.