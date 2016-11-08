Подъемом уровней воды ожидается на реках бассейнов Сяна и Днестра

"7 - 8 ноября на реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается продолжение развития дождевого паводка с подъемом уровней воды на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 - 2,5 м над уровнями 7 ноября на 8:00" , - говорится в сообщении.

Также, местами ожидается затопление заводей, с/х угодий в горных, предгорных районах, возможно начальное затопление хозобъектов, домов в отдельных приречных населенных пунктах.

Напомним, без водоснабжения из-за подтопления в Закарпатской области остались почти 6 тыс. человек.