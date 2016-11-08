Підйомом рівнів води очікується на річках басейнів Сяну та Дністра
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні на річках басейнів Сяну, Дністра очікується продовження розвитку дощового паводку з підйомом рівнів води. Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
“7 — 8 листопада на річках басейнів Сяну, Дністра очікується продовження розвитку дощового паводку з підйомом рівнів води на 0,5 — 1,5 м, на окремих ділянках до 2 — 2,5 м над рівнями 7 листопада на 08:00 год”, — сказано в повідомленні.
Також, місцями очікується затоплення заплав, с/г угідь в гірських, передгірських районах, можливе початкове затоплення госпоб’єктів, будинків в окремих прирічкових населених пунктах.
Нагадаємо, без водопостачання через підтоплення на Закарпатті залишилися майже 6 тис. осіб.