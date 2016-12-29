Подводный аппарат зафиксировал красоту морского дна Антарктики
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Подводный аппарат, управляемый австрийскими учеными, зафиксировал вид морского дна Антарктики, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Австралийского правительственного ведомства окружающей среды и энергетики.
Под антарктическим морским льдом оказались разноцветные морские организмы, среди которых морские звезды и ежи, губки, черви, розовые пробковые водоросли.
"Если звучит "Антарктика", то мы думаем, что это только пингвины, тюлени и киты. Эти кадры показывают иную среду обитания, цветную, динамическую, где есть такое биоразнообразие, как: губки, морские пауки, ежи, огурцы и звезды", - отметил австрийский биолог, доктор Гленн Джонстон.
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Кадры были записаны на камеру, присоединенную к аппарату с дистанционным управлением (ROV), которым управляли австралийские ученые отдела Антарктики под морским льдом на заливе О'Брайена, недалеко от научно-исследовательской станции Кейси в Восточной Антарктиде.