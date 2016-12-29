Підводний апарат зафіксував красу морського дна Антарктики
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Підводний апарат, керований австрійськими вченими, зафіксував вигляд морського дна Антарктики, передає УНН з посиланням на прес-службу Австралійського урядового відомства навколишнього середовища та енергетики.
Під антарктичним морським льодом виявилися різнокольорові морські організми, серед яких морські зірки та їжаки, губки, черв’яки, рожеві коркові водорості.
"Якщо звучить "Антарктика", то ми думаємо, що це тільки пінгвіни, тюлені і кити. Ці кадри показують інше середовище проживання, кольорове, динамічне, де є біорізноманітність, як от: губки, морські павуки, їжаки, огірки і зірки", – зауважив австрійський біолог, доктор Гленн Джонстон.
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Кадри були записані на камеру, приєднану до апарату з дистанційним управлінням (ROV), яким керували австралійські вчені відділу Антарктики під морським льодом на затоці О'Брайєна, недалеко від науково-дослідницької станції Кейсі в Східній Антарктиді.