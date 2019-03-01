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Повышенные пенсии от индексации получат 8,1 млн украинцев

Повышенные пенсии от индексации получат 8,1 млн украинцев

Киев  •  УНН

 • 8103 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Повышение пенсий от индексации, которая начнется в марте, получат 8,1 миллиона украинцев, минимальное повышение составит 100 гривен. Об этом ранее сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.

"Повышение от индексации получат 8,1 миллиона пенсионеров. Еще 2 миллиона человек имеют базовую пенсию ниже прожиточного минимума, из них около 1,9 миллиона имеют полный страховой стаж. Именно для этих людей, которые имеют полный стаж (женщины 30 лет, мужчины 35, а до 2011 года 20 для женщин и 25 для мужчин), но получают минимальную пенсию, будет осуществлена специальная доплата в размере 2410 гривен, которая будет выплачена им двумя частями по 1205 гривен - в марте и в апреле", - заявил Рева.

Согласно законодательству, по словам министра, выплаты начнутся с 4 марта и завершатся 25 марта 2019 года.

"То есть, все перечисленные пенсии наши пенсионеры получат вовремя и без задержек", - добавил он.

В общем, по его словам, пенсии будут автоматически перечислены для 10,2 миллиона пенсионеров, а средний размер повышения составит 255 гривен - для каждого пенсионера эта цифра будет дифференцированной в соответствии с формулой. Вместе с тем, по словам министра, минимальное повышение пенсий в результате индексации составит 100 гривен.

Напомним, украинцы в марте получат субсидии наличными.

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