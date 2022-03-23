Поддержки со стороны НАТО не достаточно, вопрос бесполетной зоны не закрыт - Кулеба

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“Мы видим как ряд стран НАТО последовательно, несмотря на все запугивания со стороны России, поддерживает нас, поддерживают практическими действиями. Но нам как Украине конечно не хватает практической поддержки со стороны всего Альянса, а не только со стороны отдельных партнеров”, - сказал Кулеба.

“Безусловно, мы не снимаем с повестки дня тему закрытия неба над Украиной, как бы ни говорили в НАТО что пока это невозможно, но это нужно делать, и мы будем и дальше пробивать эту историю. Потому что это путь сохранить жизнь украинцев и сохранить наши города от разрушения”, - заявил министр.

Детали

Дипломат отметил, что Украина сейчас воюет не только за себя, но и ради того, чтобы война не пришла на порог восточного фланга НАТО.

“На восточном фланге есть четкое понимание в этом и согласие с таким толкованием событий. Но чем дальше от восточного фланга вглубь альянса - тем меньше есть веры, что Россия способна на них напасть”, - отметил он.

Ранее

Как писал УНН, президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО выступит с предложением ввести миротворческую миссию в Украину. Саммит альянса состоится 24 марта в Брюсселе.