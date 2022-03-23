Підтримки з боку НАТО не достатньо, питання безпольотної зони не закрите – Кулеба

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“Ми бачимо як низка країн НАТО послідовно, попри всі залякування з боку Росії, підтримує нас, підтримують практичними діями. Але нам як Україні звісно бракує практичної підтримки з боку всього Альянсу, а не лише з боку окремих партнерів”, - сказав Кулеба.

“Безумовно, ми не знімаємо з порядку денного тему закриття неба над Україною, якільки б не казали у НАТО що наразі це неможливо, але це потрібно робити, і ми будемо й надалі пробивати цю історію. Тому що це шлях зберегти життя українців і зберегти наші міста від руйнування”, - заявив міністр.

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Дипломат зауважив, що Україна наразі воює не лише за себе, а і заради того, щоб війна не прийшла на поріг східного флангу НАТО.

“На східному фланзі є чітке розуміння цього і згода з таким тлумаченням подій. Але чим далі від східного флангу вглиб Альянсу – тим менше є віри, що росія здатна на них напасти”, - зазначив він.

Раніше

Як писав УНН, президент Польщі Анджей Дуда на саміті НАТО виступить з пропозицією ввести миротворчу місію в Україну. Саміт Альянсу відбудеться 24 березня в Брюсселі.