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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поддержка Украины остается ключевым приоритетом НАТО - А.Винников

Киев • УНН

 • 11382 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. НАТО поддерживает Украину в вопросе агрессии со стороны России, предоставляя приоритет этом вопросу перед многими другими. Об этом во время выступления на Украинском форуме по обороне и безопасности заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников, передает корреспондент УНН.

Поддержка Украины остается ключевым приоритетом НАТО - А.Винников

"Украина остается актуальной в повестке дня НАТО, и Альянс продолжает оказывать активную политическую поддержку и признает территориальную целостность и суверенитет страны, а также мы стараемся осовременить наше практическое сотрудничество", - сказал А.Винников.

Он отметил, что частые встречи представителей Украины и НАТО на высоком уровне - это еще одно доказательство того, несмотря на другие вызовы безопасности и приоритеты НАТО, Украина и поддержка ее остается ключевым приоритетом для Альянса.

"Что касается политической поддержки, мы продолжаем внедрять портфель всеобъемлющей помощи, которая была утверждена на недавнем саммите в Варшаве. Этот пакет содержит более 40 различных мер поддержки в 13 сферах. Речь идет о решении той ситуации, с которой столкнулась Украина", - отметил А.Винников.

По его словам, НАТО поддерживает Украину через ряд инструментов, включая совещательную команду, трастовый фонд и программы по развитию и повышению потенциала Украины.

"Наша команда из резидентов-советников, пока их 15, то это команда увеличивается, предоставляет украинским учреждениям, включая Совет нацбезопасности и обороны, Кабинет министров Украины, другие профильные министерства, Укроборонпром и Верховную Раду - всем им предоставляется поддержка", - сказал А.Винников.

Как сообщал УНН, Североатлантический совет во главе с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом посетит Украину в этом году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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