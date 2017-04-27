Підтримка України залишається ключовим пріоритетом НАТО - А.Вінніков
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. НАТО підтримує Україну в питанні агресії з боку Росією, надаючи пріоритет цьому питанню серед багатьох інших. Про це під час виступу на Українському форумі з оборони та безпеки заявив голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, передає кореспондент УНН.
“Україна залишається актуальною у порядку денному НАТО, і альянс продовжує надавати активну політичну підтримку та визнає територіальну цілісність та суверенність країни, а також ми намагаємося осучаснити нашу практичну співпрацю”, — сказав А.Вінніков.
Він наголосив, що часті зустрічі представників України та НАТО на високому рівні — це ще один доказ того, попри інші виклики безпеки та пріоритети НАТО, Україна і підтримка її залишається ключовим пріоритетом для Альянсу.
“Що стосується політичної підтримки, ми продовжуємо впроваджувати портфель всеосяжної допомоги, яку було утверджено на нещодавному саміті НАТО у Варшаві. Цей пакет містить більше ніж 40 різноманітних заходів підтримки у 13 сферах. Мова йде про рішення тієї ситуації, з якою зіштовхнулася Україна”, — зазначив А.Вінніков.
За його словами, НАТО підтримує Україну через низку інструментів, включаючи дорадчу команду, трастовий фонд та програми з розбудови та підвищення потенціалу України.
“Наша команда з резидентів-радників, наразі їх 15, та ця команда збільшується, надає українським установам, включаючи Раду Нацбезпеки і оборони, Кабінет міністрів України, інші профільні міністерства, Укроборонпром та Верховну Раду — усім їм надається підтримка”, — сказав А.Вінніков.
Як повідомляв УНН, Північноатлантична рада на чолі з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом відвідає Україну цього року.