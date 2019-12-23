Итоги года: Украина отметилась одним из лучших результатов в рейтинге ФИФА

По итогам этого года “желто-голубые” оказались на 24-й позиции в рейтинге ФИФА, является пятым результатом за всю историю нашей национальной команды.

За последние шесть лет это самое высокое место, которое занимала сборная Украины в рейтинге ФИФА по состоянию на конец года. По сравнению с предыдущим декабрьским показателем команда Андрея Шевченко, которая выиграла свою отборочную группу Евро-2020, поднялась на четыре строчки.

Отметим, что восьмой раз подряд Украина начнет новый год в топ-50 лучших команд мира. Рекордный результат по итогам года было зафиксировано в 2006 году, когда сборная Украины под руководством Олега Блохина оказалась на 13-й строчке реестра. А в ежемесячном рейтинге Украина в свое время даже была на 11-й позиции (с февраля по май 2007 года).

Добавим, что следующий свой рейтинг ФИФА обнародует 20 февраля 2020 года.