Підсумки року: Україна відзначилася одним із кращих результатів в рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Збірна України продемонструвала одну із кращих позицій в рейтингу ФІФА за підсумками 2019 року, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
За підсумками цього року “жовто-блакитні” опинилися на 24-й позиції в рейтингу ФІФА, що є п’ятим результатом за всю історію нашої національної команди.
За останні шість років це найвище місце, яке посідала збірна України в рейтингу ФІФА станом на кінець року. Порівняно з попереднім грудневим показником команда Андрія Шевченка, яка виграла свою відбірну групу Євро-2020, піднялася на чотири рядки.
Відзначимо, що восьмий раз поспіль Україна розпочне новий рік у топ-50 кращих команд світу. Рекордний результат за підсумками року було зафіксовано у 2006-му, коли збірна України під керівництвом Олега Блохіна опинилася на 13-й сходинці реєстру. А в щомісячному рейтингу Україна свого часу навіть була на 11-й позиції (із лютого по травень 2007 року).
Додамо, що наступний свій рейтинг ФІФА оприлюднить 20 лютого 2020 року.