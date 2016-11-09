Подрядчика, который незаконно завладел 824 тыс. грн из бюджета, будут судить в Ивано-Франковске

Мошенник оказался 55-летним жителем Галицкого района, он был руководителем общества с ограниченной ответственностью. Подрядчик, по предварительному сговору с группой лиц, за бюджетные средства поставил оборудование для очистки сточных вод в одной из больниц Богородчанского района, что не соответствует технологическим характеристикам.

Таким способом он завладел 824 тыс 553 грн.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

За указанное правонарушение мужчине грозит до двенадцати лет заключения.