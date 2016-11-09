Підрядника, що незаконно заволодів 824 тис. грн бюджету, судитимуть в Івано-Франківську
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Підрядника, який шахрайським способом заволодів 824 тис. грн бюджетних коштів судитимуть в Івано-Франківську. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
Шахрай виявився 55-річним жителем Галицького району, він був керівником товариства з обмеженою відповідальністю. Підрядник, за попередньою змовою з групою осіб, за бюджетні кошти поставив обладнання для очищення стічних вод в одній із лікарень Богородчанського району, яке не відповідає технологічним характеристикам.
Таким способом він заволодів 824 тис 553 грн.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за ч.4 ст.190 (шахрайство) КК України.
За вказане правопорушення чоловіку загрожує до дванадцяти років ув’язнення.