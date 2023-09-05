Детали

Отмечается, что третьего сентября жительница Луганска передала бывшему чиновнику телефон со взрывчаткой, которая была приведена в действие после активации телефона. Мужчина и его сын получили травмы, сейчас они в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Женщина, которая якобы устроила покушение, задержана, она дала показания, отметили в следственном комитете рф.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, сотрудники СБУ в так называемой «лнр» взорвали в собственном доме юрия афанасьевского, который возглавлял таможню псевдореспублики. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

росСМИ в свою очередь, со ссылкой на свои оперативные службы, пишут, что начальник таможни "серьезно не пострадал при покушении", а госпитализирован его сын.