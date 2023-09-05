Підрив ексочільника митниці "лнр": затримано "підозрювану"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Затримано "підозрювану" у замаху на ексголову митного комітету так званої "лнр" афанасьєвського. Вона дала свідчення в слідчому комітеті рф, пишуть росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що третього вересня мешканка Луганська передала колишньому посадовцю телефон із вибухівкою, яка була приведена в дію після активації телефону. Чоловік і його син дістали травми, зараз вони в лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.
Жінку, яка начебто влаштувала замах, затримано, вона дала свідчення, зазначили в слідчому комітеті рф.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, співробітники СБУ у так званій «лнр» підірвали у власному помешканні юрія афанасьєвського, який очолював митницю псевдореспубліки. Він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані.
росЗМІ своєю чергою, із посиланням на свої оперативні служби, пишуть, що начальник митниці "серйозно не постраждав під час замаху", а госпіталізовано його сина.