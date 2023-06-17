Подрыв Каховской ГЭС: археологи начали раскопки в заповеднике "Хортица", откуда сошла вода

Цитата

"Есть угроза обмеления Каховской ГЭС, открыты очень много исторических памятников, и там начали работать археологи заповедника "Хортица". Туда направляются украинские археологи", - сказал министр.

Детали

По его словам, МКИП также запросило дополнительную помощь у международной организации ALIPH по финансированию немедленных археологических работ для того, чтобы можно было сохранить те находки, которые "обнажила" ушедшая вода. Кроме этого, Ткаченко обратился к копателям, собирающим ценные предметы с помощью металлодетекторов.

"Хочу напомнить всем искателям приключений, так называемым "черным" археологам, что нахождение объектов без официальной документации, без того, чтобы это были археологи, определенные государством, влечет за собой уголовную ответственность", - подчеркнул министр, добавив, что на сегодня фактов хищения не зафиксировано.

Дополнение

Ранее Ткаченко сообщал, что группа специалистов из Института археологии намерена исследовать участки заповедника "Хортица". Он добавил, что интерес для археологов представляют также территории, на которой располагались казацкие Сечи.

Ткаченко подчеркнул, что этот вопрос является актуальным, поскольку культурному наследию угрожают мины, обстрелы и "черные" археологи.

Напомним

МКИП сообщило, что следствием катастрофы на Каховской ГЭС стало хищение копателями-грабителями археологических’объектов культурного наследия Украины.