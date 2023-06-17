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Підрив Каховської ГЕС: археологи розпочали розкопки у заповіднику "Хортиця", звідки зійшла вода

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Українські археологи розпочали розкопки у заповіднику "Хортиця", оскільки у тих місцях, звідки зійшла вода знаходиться дуже багато історичних пам'яток. Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Підрив Каховської ГЕС: археологи розпочали розкопки у заповіднику "Хортиця", звідки зійшла вода

Цитата

"Є загроза обміління Каховської ГЕС, відкриті дуже багато історичних пам'яток, і там почали працювати археологи заповідника "Хортиця". Туди направляються українські археологи", - сказав міністр.

Деталі

За його словами, МКІП  також запросило додаткову допомогу у міжнародної організації ALIPH щодо фінансування негайних археологічних робіт для того, щоб можна було зберегти ті знахідки, які "оголила" вода, що пішла. Крім цього, Ткаченко звернувся до копачів, що визбирують цінні предмети за допомогою металодетекторів.

"Хочу нагадати всім шукачам пригод, так званим "чорним" археологам, що знаходження об'єктів без офіційної документації, без того, щоб це були археологи, визначені державою, тягне за собою кримінальну відповідальність", - підкреслив міністр, додавши, що на сьогодні фактів розкрадання не зафіксовано.

Доповнення

Раніше Ткаченко повідомляв, що група фахівців з Інституту археології має намір дослідити ділянки заповідника "Хортиця". Він додав, що інтерес для археологів становлять також території, на якій розташовувалися козацькі Січі. 

Ткаченко підкреслив, що це питання є актуальним, оскільки культурній спадщині загрожують міни, обстріли та "чорні" археологи.

Нагадаємо

МКІП повідомило, що наслідком катастрофи на Каховській ГЕС стало розкрадання копачами-грабіжниками археологічних об’єктів культурної спадщини України.

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