Предприниматели увеличили объемы уплаты единого налога на 52%
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В течение 10 месяцев текущего года физические лица-предприниматели, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, уплатили в местные бюджеты почти 12,7 млрд грн единого налога. Такие данные привел директор Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк, передает УНН.
Как уточнил он, это на 4,3 млрд грн или 52% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
"Такие положительные показатели демонстрируют улучшение уровня администрирования налогов, в частности, оптимизацию групп плательщиков и упрощения условий ведения бизнеса", - подчеркнул Дроняк.
Однако, по словам чиновника, наблюдается и рост количества упрощенцев.
В частности, по состоянию на 1 ноября, упрощенную систему налогообложения применяют почти 1,3 млн физических лиц-предпринимателей.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель вырос на 139 тыс. человек.
Впрочем, наибольшее количество человек (48,7%) работает на второй группе - 614 тыс. человек. Первую группу используют 220 тыс. человек (17,5%), третью - 427 тыс. человек (33,8%) от общего количества упрощенцев.
Напомним, за девять месяцев 2017 потрачено более 77 млрд грн на возврат НДС (налог на добавленную стоимость).