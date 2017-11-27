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Предприниматели увеличили объемы уплаты единого налога на 52%

Предприниматели увеличили объемы уплаты единого налога на 52%

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В течение 10 месяцев текущего года физические лица-предприниматели, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, уплатили в местные бюджеты почти 12,7 млрд грн единого налога. Такие данные привел директор Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк, передает УНН.

Как уточнил он, это на 4,3 млрд грн или 52% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

"Такие положительные показатели демонстрируют улучшение уровня администрирования налогов, в частности, оптимизацию групп плательщиков и упрощения условий ведения бизнеса", - подчеркнул Дроняк.

Однако, по словам чиновника, наблюдается и рост количества упрощенцев.

В частности, по состоянию на 1 ноября, упрощенную систему налогообложения применяют почти 1,3 млн физических лиц-предпринимателей.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель вырос на 139 тыс. человек.

Впрочем, наибольшее количество человек (48,7%) работает на второй группе - 614 тыс. человек. Первую группу используют 220 тыс. человек (17,5%), третью - 427 тыс. человек (33,8%) от общего количества упрощенцев.

Напомним, за девять месяцев 2017 потрачено более 77 млрд грн на возврат НДС (налог на добавленную стоимость).

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