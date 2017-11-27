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Підприємці збільшили обсяги сплати єдиного податку на 52%

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Протягом 10 місяців поточного року фізичні особи-підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів майже 12,7 млрд грн єдиного податку. Такі дані навів директор Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Павло Дроняк, передає УНН.

Як уточнив він, це на 4,3 млрд грн або 52% більше, порівняно з відповідним періодом минулого року.

“Такі позитивні показники демонструють покращення рівня адміністрування податків, зокрема, оптимізацію груп платників та спрощення умов ведення бізнесу”, — наголосив Дроняк.

Водночас, за словами чиновника, спостерігається й зростання кількості спрощенців.

Зокрема, станом на 1 листопада, спрощену систему оподаткування застосовують майже 1,3 млн фізичних осіб-підприємців.

Порівняно з відповідним періодом минулого року цей показник зріс на 139 тис. осіб.

Втім, найбільша кількість осіб (48,7%) працює на другій групі — 614 тис. осіб. Першу групу використовують 220 тис. осіб (17,5%), третю — 427 тис. осіб (33,8%) від загальної кількості спрощенців.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2017 року витрачено понад 77 млрд грн на повернення ПДВ (податок на додану вартість).

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