Підприємці збільшили обсяги сплати єдиного податку на 52%

Як уточнив він, це на 4,3 млрд грн або 52% більше, порівняно з відповідним періодом минулого року.

“Такі позитивні показники демонструють покращення рівня адміністрування податків, зокрема, оптимізацію груп платників та спрощення умов ведення бізнесу”, — наголосив Дроняк.

Водночас, за словами чиновника, спостерігається й зростання кількості спрощенців.

Зокрема, станом на 1 листопада, спрощену систему оподаткування застосовують майже 1,3 млн фізичних осіб-підприємців.

Порівняно з відповідним періодом минулого року цей показник зріс на 139 тис. осіб.

Втім, найбільша кількість осіб (48,7%) працює на другій групі — 614 тис. осіб. Першу групу використовують 220 тис. осіб (17,5%), третю — 427 тис. осіб (33,8%) від загальної кількості спрощенців.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2017 року витрачено понад 77 млрд грн на повернення ПДВ (податок на додану вартість).