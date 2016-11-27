Подпольный цех фальсификата ликвидировали в Ивано-Франковской области

"В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято 785 литров фальсификата, разлитого по бутылкам, которые были оклеены акцизными марками неустановленного образца, почти 647 таких марок, 810 литров спирта, а также оборудование для незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного производства продолжается.

Как сообщал УНН, обнаружили незаконное изготовление фальсифицированного пива на Полтавщине.