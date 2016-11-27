Подпольный цех фальсификата ликвидировали в Ивано-Франковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Обнаружили подпольный цех по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято 785 литров фальсификата, разлитого по бутылкам, которые были оклеены акцизными марками неустановленного образца, почти 647 таких марок, 810 литров спирта, а также оборудование для незаконной деятельности", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного производства продолжается.
Как сообщал УНН, обнаружили незаконное изготовление фальсифицированного пива на Полтавщине.