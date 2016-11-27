Підпільний цех фальсифікату ліквідували на Івано-Франківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Виявили підпільний цех по виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв на Івано-Франківщині. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“В результаті проведеного обшуку було виявлено та вилучено 785 літрів фальсифікату, розлитого по пляшкам, які були обклеєні акцизними марками невстановленого зразка, майже 647 таких марок, 810 літрів спирту, а також обладнання для незаконної діяльності,” — йдеться в повідомленні.
Наразі розслідування кримінального провадження триває.
Як повідомляв УНН, виявили незаконне виготовлення фальсифікованого пива на Полтавщині.