Підпільний цех фальсифікату ліквідували на Івано-Франківщині

“В результаті проведеного обшуку було виявлено та вилучено 785 літрів фальсифікату, розлитого по пляшкам, які були обклеєні акцизними марками невстановленого зразка, майже 647 таких марок, 810 літрів спирту, а також обладнання для незаконної діяльності,” — йдеться в повідомленні.

Наразі розслідування кримінального провадження триває.

Як повідомляв УНН, виявили незаконне виготовлення фальсифікованого пива на Полтавщині.