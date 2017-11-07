В полиции заявили, что поджоги авто в Одессе имеют криминальный след

По его словам, это не связано никак с “перераспределениями”, “войной за парковки” или с целью создания напряженности.

“Это просто дерзкий криминал выясняет, между собой вопрос таким образом, а в результате — пострадало имущество непричастных и добропорядочных граждан”, — отметил Р.Форостяк.

Также он добавил, что для одесской полиции дело чести установить личности злоумышленников и привлечь к ответственности.

Как сообщал УНН, сегодня ночью в течение нескольких часов в спальных микрорайонах Одессы произошло несколько пожаров, в результате которых было повреждено 18 автомобилей. По данным фактам полиция открыла уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.