В полиции заявили, что поджоги авто в Одессе имеют криминальный след
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 ноября. УНН. По предварительным данным, организованные поджоги автомобилей в Одессе ночью имеют криминальный след. Об этом на своей странице в Facebook написал советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает корреспондент УНН.
По его словам, это не связано никак с “перераспределениями”, “войной за парковки” или с целью создания напряженности.
“Это просто дерзкий криминал выясняет, между собой вопрос таким образом, а в результате — пострадало имущество непричастных и добропорядочных граждан”, — отметил Р.Форостяк.
Также он добавил, что для одесской полиции дело чести установить личности злоумышленников и привлечь к ответственности.
Как сообщал УНН, сегодня ночью в течение нескольких часов в спальных микрорайонах Одессы произошло несколько пожаров, в результате которых было повреждено 18 автомобилей. По данным фактам полиция открыла уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.