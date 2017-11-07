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У поліції заявили, що підпали авто в Одесі мають кримінальне підгрунтя

У поліції заявили, що підпали авто в Одесі мають кримінальне підгрунтя

Київ • УНН

 • 13901 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 7 листопада. УНН. За попередніми даними, організовані підпали автомобілів в Одесі цієї ночі мають кримінальне підгрунтя. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, передає кореспондент УНН.

За його словами, це не пов’язано жодним чином з “перерозподілами”, “війною за парковки” чи з метою створення напруженості.

“Це просто зухвалий кримінал з’ясовує, між собою питання у такий спосіб, а в результаті — постраждало майно непричетних та добропорядних громадян”, — зазначив Р.Форостяк.

Також він додав, що для одеської поліції справа честі встановити особи зловмисників та притягнути до відповідальності.

Як повідомляв УНН, сьогодні вночі протягом кількох годин в спальних мікрорайонах Одеси сталося кілька пожеж, внаслідок яких було пошкоджено 18 автомобілів. За цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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