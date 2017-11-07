У поліції заявили, що підпали авто в Одесі мають кримінальне підгрунтя

За його словами, це не пов’язано жодним чином з “перерозподілами”, “війною за парковки” чи з метою створення напруженості.

“Це просто зухвалий кримінал з’ясовує, між собою питання у такий спосіб, а в результаті — постраждало майно непричетних та добропорядних громадян”, — зазначив Р.Форостяк.

Також він додав, що для одеської поліції справа честі встановити особи зловмисників та притягнути до відповідальності.

Як повідомляв УНН, сьогодні вночі протягом кількох годин в спальних мікрорайонах Одеси сталося кілька пожеж, внаслідок яких було пошкоджено 18 автомобілів. За цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.