У поліції заявили, що підпали авто в Одесі мають кримінальне підгрунтя
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 7 листопада. УНН. За попередніми даними, організовані підпали автомобілів в Одесі цієї ночі мають кримінальне підгрунтя. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, передає кореспондент УНН.
За його словами, це не пов’язано жодним чином з “перерозподілами”, “війною за парковки” чи з метою створення напруженості.
“Це просто зухвалий кримінал з’ясовує, між собою питання у такий спосіб, а в результаті — постраждало майно непричетних та добропорядних громадян”, — зазначив Р.Форостяк.
Також він додав, що для одеської поліції справа честі встановити особи зловмисників та притягнути до відповідальності.
Як повідомляв УНН, сьогодні вночі протягом кількох годин в спальних мікрорайонах Одеси сталося кілька пожеж, внаслідок яких було пошкоджено 18 автомобілів. За цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.