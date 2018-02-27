Поджог венгерского общества в Ужгороде: МИД пообещал оперативное раскрытие преступления

"Правоохранительные органы уже начали расследование и будут принимать все необходимые меры для оперативного раскрытия этого преступления", - говорится в заявлении.

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В МИД указали, что совершенный ранее акт вандализма против этого же помещения был оперативно раскрыт правоохранителями. "Расследование показало иностранный след нападения, которое было совершено членами одной из восточноевропейских радикальных организаций, поддерживаемой российским агрессором", - добавили в дипведомстве.

"Однозначно осуждаем использование темы национальных меньшинств как средство разжигания межнациональной розни извне. Украина и в дальнейшем решительно противодействовать всем попыткам расшатать внутриполитическую ситуацию в государстве, в том числе на почве межнациональных отношений", - заявили в МИД Украины.

Напомним, в ночь на 27 февраля в Ужгороде снова подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья.