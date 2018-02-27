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Підпал угорського товариства в Ужгороді: МЗС пообіцяло оперативне розкриття злочину

Підпал угорського товариства в Ужгороді: МЗС пообіцяло оперативне розкриття злочину

Київ • УНН

 • 8185 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує підпал приміщення Товариства угорської культури Закарпаття і обіцяє, що правоохоронці вживатимуть всіх необхідних заходів для оперативного розкриття цього злочину. Про це УНН повідомляє з посиланням на відповідну заяву українського зовнішньополітичного відомства.

"Правоохоронні органи вже розпочали розслідування і вживатимуть всіх необхідних заходів для оперативного розкриття цього злочину", - йдеться у заяві.

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У МЗС вказали, що вчинений раніше акт вандалізму проти цього ж приміщення був оперативно розкритий правоохоронцями. "Розслідування довело іноземний слід нападу, який був здійснений членами однієї із східноєвропейських радикальних організацій, підтримуваної російським агресором", - додали у дипвідомстві.

"Однозначно засуджуємо використання теми національних меншин як засіб розпалювання міжнаціональної ворожнечі із зовні. Україна й надалі рішуче протидіятиме всім спробам розхитати внутрішньополітичну ситуацію в державі, у тому числі на ґрунті міжнаціональних відносин", - заявили у МЗС України.

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого в Ужгороді знову підпалили офіс Товариства угорської культури Закарпаття.

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