Поджог авто директора госпредприятия: в полиции рассказали подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вчера в Одессе возле одного из жилых домов неизвестный с помощью горючего вещества поджег авто BMW. Об этом сообщила УНН начальник коммуникации управления Национальной полиции в г.Одесса Любовь Гордиевская.
В понедельник 12 ноября около 5:00 в управление полиции Одессы поступило сообщение о том, что загорелся автомобиль. На место выехали следственно-оперативная группа, работники ГСЧС. Пожар был ликвидирован. После инцидента в авто были повреждены фара и багажник.
Предварительно известно, что следственно-оперативная группа, отрабатывая сообщение о поджоге, пересмотрела камеры наружного видеонаблюдения.
“На камерах мы увидели, что есть человек, установлена личность мужчины, который разлил зажигательную смесь. С места событий были изъяты фрагмент тряпки с копотью”, — сообщила УНН начальник коммуникации.
Также она рассказала, что сначала было телефонное сообщение, а после выезда полицейских на место происшествия было обращение владельца авто в полицию. Но по прибытии следственно-оперативной группы заявитель не был на месте происшествия.
Полицией было возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.191 УК Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств этого пожара, а также установление личности злоумышленника, который совершил это уголовное преступление.
Кроме того, Л.Гордиевская подтвердила, что это был автомобиль марки BMW.
По информации УНН, автомобиль принадлежит генеральному директору ГП “Национальные информационные системы” Станиславу Лурье, который проживает в Киеве.